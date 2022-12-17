Düzce'de derste fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede ölen öğrencinin cenazesi defnedildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, beden eğitimi dersinde fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

Yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Mehmet Eren Başar'ın (12) cenazesi, ailesi tarafından Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alındı.

Cenazesi Gölyaka ilçesine bağlı Kuyudüzü Mahallesi'ndeki evine getirilen Başar için helallik alındı, dua edildi.

Daha sonra Kuyuduzu Mahalle Camisi'nde düzenlenen törende, anne Serpil ve baba Mustafa Başar taziyeleri kabul etti.

Başar'ın cenazesi, kılınan namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene Başar'ın okul arkadaşları da katıldı.

Gölyaka ilçesindeki Şehit Ercan Eker Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi Mehmet Eren Başar (12), 12 Aralık'ta beden eğitim dersinde futbol oynarken fenalaşmış, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Çocuk Bölümüne sevk edilen Başar, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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