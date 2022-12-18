TOSFED Baja Kupası final ayağı tamamlandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de gerçekleştirilen 2022 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 4. ve son ayağı tamamlandı.

Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü (DOSOD) tarafından organize edilen yarışa katılan 20 ekip, 2 gün boyunca belirlenen 4 parkurda süre ile yarıştı.

Orman içi ve seyirci etaplarının bulunduğu final yarışlarında 2 günde 101 kilometrelik parkurda yarışan 20 araç 40 sporcu Kayanaşlı finiş noktasına ulaştı.

Yarışların ardından 2022 TOSFED Baja Kupasında S2'de Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar, S3'de Bener Baş ve Selçuk Akkaya, S4'de Tarık Gökbay ve Osman Metin birinci oldu.

Otomobil Klasmanında Murat Kamil Altın ve Tuvana Sayar, SSV Klasmanında ise Diren Öykü ve Baran Aşkım birinci oldu.

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