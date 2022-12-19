Düzce'de evinde baygın halde bulunan lise öğrencisi hastanede hayatını kaybetti

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, annesi tarafından evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.

Körpeşler Mahallesi'nde dün sitedeki evlerine dönen anne Halise Öksüz, Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan kızı Sueda Öksüz'ü yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Öksüz'ün, kalp kası iltihaplanması (miyokardit) sonucu öldüğü belirlendi.

Aile yakınları tarafından alınarak evinin önüne getirilen genç kız için helallik alındı, dualar edildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Öksüz'ün kızı olduğu öğrenilen Sueda Öksüz'ün cenazesi, Cedidiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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