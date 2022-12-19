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DÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Torun oldu

AA

DÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Torun oldu

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine Serkan Torun getirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2017-2022 döneminde başhekimlik yapan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay'ın görev süresinin dolmasıyla yerine Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serkan Torun görevlendirildi.

Başhekimlik makamında yapılan devir teslim törenine katılan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, hizmetlerinden dolayı Balbay'a teşekkür ederek belge takdim etti, Torun'a yeni görevinde başarı diledi.

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