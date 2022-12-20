Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.



Ekipler, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kente sokmak isteyen 7 kişiyi takibe aldı.



Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler F.T, S.T, F.G, H.D, O.T, M.K. ve Ö.B'nin kaldığı evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu, 161 uyuşturucu hap, 10 sentetik ecza, 12 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 52 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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