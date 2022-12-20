Düzce'deki Kardüz Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Yaylada dün geceden itibaren etkisini gösteren sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Merkeze 48 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yaylayı ziyarete gelenler, kar manzarasını fotoğrafladı.

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