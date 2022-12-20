Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kente sokmak isteyen 7 kişi takibe alındı.

Teknik ve fiziki takip sonucu F.T, S.T, F.G, H.D, O.T, M.K. ve Ö.B'nin kaldığı evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu, 161 uyuşturucu hap, 10 sentetik ecza, 12 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 52 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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