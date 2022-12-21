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Düzce Ovası sisle kaplandı

AA

Düzce Ovası sisle kaplandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de bastıran sis, neredeyse tüm ovayı kapladı.

Köroğlu, Bolu Dağı, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'nda sis etkili oldu.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü.

Yoğun sis özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahalleleri ile Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun Kapıcı ve Hacıkadirler ile Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde etkili oluyor.

Sis tabakasının çöktüğü Düzce Ovası, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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