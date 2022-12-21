Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Yığılca-Alaplı bağlantı yolunun Derebaşı mevkisinde ormanlık alanda yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler jandarmaya haber verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yerde yatan kişinin Durmuş Karabulut (57) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Karabulut'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



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