Düzce Valiliğinden depreme ilişkin açıklama:

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DÜZCE (AA) - Düzce Valiliği, 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından bireysel ve toplu alanlarda 420 konteynerin kurulduğunu, 791 ağır hasarlı konuttan 645'inin tahliye edildiğini ve 383 konutun yıkımının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremin ardından geride kalan 28 günde sahada yürütülen çalışmaların verileri paylaşıldı.

Açıklamada, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 21 Aralık itibarıyla sahada aktif olarak 1001 personel ile 192 aracın görev yaptığı belirtildi.

Çadır alanlarında 2 bin 786 kişinin barındığı aktarılan açıklamada, "Bireysel ve toplu alanlarda kurulan konteyner sayısı 420'ye ulaşmış, 791 ağır hasarlı konuttan 645 konut tahliye edilmiş, 383 konutun yıkımı gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 144 konutun tahliyesine devam edildiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Merkez ve ilçelerde yurt ve pansiyonlarda kalan toplam kişi sayısı 30'dur. 8 Yemek dağıtım noktasında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kent genelinde 19 bin 650 haneye bina hasar ödemeleri, 10 bin 533 kişiye ise eşya zararı ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ödemelerimiz ve diğer çalışmalarımız devam etmektedir."





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