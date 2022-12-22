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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batı Karadeniz'de balıkçılar limana kasalar dolusu hamsiyle döndü

AA

Batı Karadeniz'de balıkçılar limana kasalar dolusu hamsiyle döndü

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından biri olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, limana yaklaşık 70 ton hamsiyle geldi.

Gece saatlerinde gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, limana kasalar dolusu hamsiyle döndü. Kamyonlara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin birçok iline gönderildi.

Hamsi, Düzce'deki tezgahlarda kilogramı 30-35 liradan satılıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, limana beklentinin üstünde hamsi geldiğini belirterek, "Uzun sürmez gibi geliyor ama gelen hamsi çok güzel ve kaliteli. Fiyatları da gayet iyi vaziyette." dedi.

Balıkçıların yaşanan bolluktan memnun olduğunu ifade eden Karakaş, "Uzun zamandır yokluk söz konusuydu. Marmara hamsisine yüklenmiştik. Karadeniz'de bu şekilde kaliteli hamsinin gelmesi bizim için umut verici bir durum. Hava şartları doğrultusunda biraz daha hamsi avcılığı sürer." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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