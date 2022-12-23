Gölyaka'dan kısa kısa

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DÜZCE (AA) - Gölyaka Halk Eğitimi Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle Tarım ve Hayvancılık alanlarında kurslar açıldı.

"Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Projeleri" kapsamında açılan kurslarda "Arıcılık", "Besi Sığırcılığı", "Kurban Kesim Elemanı", "Fındık Budama" ve "Süt Hijyeni" alanlarında eğitim veriliyor.

Gölyaka Halk Eğitimi Müdürü Ahmet Beyter, son olarak fındık üretim miktarının ve kalitesinin artırılması amacıyla fındık budama kursunun açıldığını söyledi.

Amaçlarının her mahalle ve köyde örnek fındık bahçeleri oluşturmak olduğunu anlatan Beyter, "Bu örnek bahçeler sayesinde mevcut fındık bahçelerinin tekniğine uygun şekilde budanması, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılarla mücadelesi yapılarak fındık veriminin artırılması amaçlanıyor." dedi.

- Sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi için uyarı

Gölyaka Tarım ve Orman Müdürlüğü, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin vatandaşların, yılın son gününe kadar İlçe Tarım Müdürlüğüne beyan usulü başvuru yapmaları istendi.

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