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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzceli güreşçiler Sakarya'daki turnuvada takım halinde üçüncü oldu

AA

Düzceli güreşçiler Sakarya'daki turnuvada takım halinde üçüncü oldu

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcuları, Sakarya'da düzenlenen U-15 İller Arası Grekoromen-Serbest Stil Güreş Turnuvası'nda takım halinde üçüncülük kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Söğütlü Kaymakamlığı, Söğütlü Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonunca, 2 yıl önce vefat eden Sakarya Güreş İl Temsilcisi Secati Eker anısına ortaklaşa düzenlenen turnuvaya 20 takım ve 190 sporcu katıldı.

Söğütlü Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya katılan Düzce Belediyesi Spor Akademisi güreşçisi Kazım Görgün 38 kilogramda birinci, Ensar Demirbayraklı 41 kilogramda ikinci, Göktuğ Akbal ise 48 kilogramda birinci oldu.

Düzceli güreşçiler, organizasyonu takım halinde üçüncü tamamladı.

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