Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bıyık'tan Yığılca Belediyesine ziyaret

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DÜZCE (AA) - Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Yığılca Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, ilçenin limana yakınlığından bahsederek, küçük ölçekli firmaların Yığılca'da istihdamı artırmasına yönelik faaliyetlerini destekleyeceklerini söyledi.

Bıyık ise Yığılca'nın kendileri için ayrı değerinin olduğunu ifade ederek, yatırımcılara şu çağrıda bulundu:



"Yığılca için bize hangi hizmet düşerse bütün gücümüzle yanlarındayız. Ticaret ve Sanayi Odası olarak bütün yatırımcılara çağrıda bulunuyoruz. Yığılca ilçemiz yatırıma ve istihdama ihtiyacı olan bir bölge. Bu bölge yatırımları karşılayabilecek düzeyde. Limana 20 dakikalık mesafede bulunan ilçemiz, yatırımcı için aranan bölgelerden bir yer. Belediye Başkanımız da bu tür faaliyetler için gereken desteği vereceğinin sözünü verdi."

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