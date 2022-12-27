Düzce'deki berber ve kuaförler yılbaşından itibaren 1 günlük hafta tatili yapacak

DÜZCE (AA) - Düzce Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muzaffer Demirel, berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulamasının 1 Ocak itibarıyla başlayacağını bildirdi.
Demirel, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ekim'de uygulamaya geçmesi düşünülen kararın hazırlıklarının tamamlanamaması nedeniyle ertelendiğini anımsattı.
Şu an itibarıyla tüm eksikliklerin giderildiğini bildiren Demirel, "Taleplerimiz doğrultusunda mülki idare amirlerimizce belirlenen günlerde 'berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması' 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla başlayacaktır." ifadesini kullandı.
Uygulamanın zihin, beden, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artması ile aile bağlarının güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Demirel, şöyle devam etti:
"Söz konusu tatil hakkının tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacak olması, haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramalarını da engelleyecektir. Uygulama sektöre milat olacak. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Berberler Kuaförler, Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş ve Düzce Valisi Cevdet Atay'a teşekkür ederim."