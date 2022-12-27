Düzce Valisi Atay, Bursa'dan depremzedelere harçlığını gönderen öğrenciyi kabul etti

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, Bursa'da biriktirdiği harçlıklarını depremde evleri hasar görenlere gönderen 6. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ateştepe ve ailesini makamında kabul etti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Peyami Safa Ortaokulunda okuyan Ateştepe, Düzce'de 23 Kasım'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Atay'a, mektupla birlikte biriktirdiği harçlıklarını gönderdi.
Mektubu açınca duygulanan Vali Atay, Ateştepe ve ailesini Düzce'ye davet etti.
Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Vali Atay, öğrenci Ateştepe ve ailesiyle tanışmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.