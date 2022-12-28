TÜGVA'nın "Kitap Kurdu Yarışması" Yığılca'da tanıtıldı

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DÜZCE (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edilen "Kitap Kurdu Yarışması" Yığılca ilçesinde ortaokullarda tanıtıldı.

TÜGVA Yığılca İlçe Temsilcisi Furkan Dağdelen, "Kitap Kurdu Yarışması"yla kitap okuma kültürünü Yığılca'da gençliğe kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

İl genelinde, 32 ortaokulu ziyaret ederek 4 bin civarında öğrenciye de "Selam Ver" etkinliği kapsamında selam verdiklerini aktaran Dağdelen, ziyaretlerde gençlere kitap okuma yarışmalarından da bahsetti.

Dağdelen, ziyaretleri esnasında çok olumlu tepkiler aldıklarını vurgulayarak, "Ortaokul Kitap Kurdu Yarışmasına bu yıl çok daha fazla sayıda bir katılımın sağlanacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın gençlerinin rekabetleri, hep dostane ve rekabet ettikleri alanlar da özellikle bilim, ilim olacak. Gençlerin gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.





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