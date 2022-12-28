Yazar Şermin Yaşar, Düzce'de okuyucularla buluştu

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DÜZCE (AA) - Yazar Şermin Yaşar, Düzce'de kültür etkinliğine katıldı.

Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte kitap imzalatan veliler ve çocuklar, Yaşar ile fotoğraf çektirdi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, gazetecilere, Düzce'nin "kültür kenti" olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Vatandaşların kültürel etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Kocaman, "Yaptığımız işlerin karşılığını görmekten çok mutluyuz. Bu konuda Sayın Belediye Başkanımız Faruk Özlü'nün öncülüğünde ilerliyor bunlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Düzce spor şehri, kültür şehri; her bakımdan kabuk değiştiriyor." diye konuştu.



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