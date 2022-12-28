Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağıyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

Kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kent merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Kaynaşlı ilçesindeki 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'nda konaklayanlar, karın oluşturduğu güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

Yığılca ilçesine bağlı Yaylatepe mevkisinde de kar etkili oluyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının yarın da kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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