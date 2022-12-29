Düzce'de 750 kilogram istavrit balığına el konuldu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapılan denetimlerde 750 kilogram istavrit balığına el konulduğu.
Akçakoca Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından balıkçı teknelerine denetim yapıldı.
Denetimlerde yasal boy limitleri altında yaklaşık 750 kilogram istavrit balığına el konularak idari işlemler başlatıldı.
Su Ürünleri yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini belirterek, balıkçılara sürdürülebilir balık avcılığı için kurallara riayet edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.