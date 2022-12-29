Sakarya ve Düzce'de EYT'li vatandaşlar SGK önünde yoğunluk oluşturdu

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SAKARYA (AA) - Sakarya ve Düzce'de, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) yoğunluğa neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanmasını yapmak isteyenler, erken saatlerde Sakarya SGK İl Müdürlüğü'ne gelmeye başladı.

Prim günlerini doldurmak isteyenler, borçlanma talep dilekçesini görevlilere verdi.

Düzce'de de özellikle askerlik borçlanmasını yapmak isteyenler, sabah erken saatlerde SGK İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu.

EYT düzenlemesiyle emekli olabilmeleri için başvuru sürecine ilişkin yapmaları gerekenleri öğrenen vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

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