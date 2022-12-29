Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticaretinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'dan Düzce'ye uyuşturucu temin ettiği öne sürülen F.S. İstanbul'da yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 950 lira ele geçirildi.

Düzce'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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