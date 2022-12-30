Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca yılbaşına hazır

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin, Batı Karadeniz'in incisi olarak kabul edilen ilçesi Akçakoca'da, yılbaşı için otellerde doluluk yüzde 70'e ulaştı.

Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakınlığı, denizi ve doğasıyla turistlerin uğrak noktalarından Akçakoca'da yeni yıl için otel ve pansiyonlarda rezervasyonlar devam ediyor.

Yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 80'e ulaştığı ilçede, konaklama mekanlarının tam kapasite doluluk oranıyla hizmet vermesi bekleniyor.

- "Metropol şehirlere yakınlığı dolayısıyla turistlerin ilk tercihleri arasında"

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Özcan, AA muhabirine, tüm işletmelerin yılbaşına hazır olduğunu söyledi.

Akçakoca'nın metropol şehirlere yakınlığı dolayısıyla turistlerin ilk tercihleri arasında olduğunu belirten Özcan, "İlçemiz, turistik tesisler geçmişten gelen iş tecrübesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla yılbaşı tatilinde Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi yakın illerdeki turistlerin öncelikli tercih yeri oldu. Tatil planlarını son güne kadar belirlemeyen birçok tatilcinin öncelikli yakın mesafe tatil bölgesiyiz." diye konuştu.

Özcan, meteoroloji raporlarına göre hafta sonu bölgede havanın güzel geçmesinin beklendiğini dile getirerek, "Deniz, doğa ve tarih severleri 2023 yılının ilk gününde bu güzellikleri yaşamaya ilçemize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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