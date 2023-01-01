Düzce'deki Kardüz Yaylası karla kaplandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Yağışın ardından yayla beyaz örtüyle kaplandı. Misafirlerini kar manzarasıyla karşılayan Kardüz Yaylası'nda güzel görüntüler oluştu.

Doğayla bütünleşen kar manzarası dronla da görüntülendi.

Yeni yıla Kardüz Yaylası'nda giren Erdoğan Somuncu, AA muhabirine, burasının Düzce için "biçilmez kaftan" olduğunu belirterek, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kente 2 saatlik uzaklıkta bulunduğunu söyledi.

Yaylanın doğasının çok güzel olduğunu dile getiren Somuncu, "Vatandaşlar olarak Kardüz Yaylası'nı yaz ve kış değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu an Uludağ'da kar bulunmazken, yaylamızda isteyen herkes kayak yapabilir. Buyursunlar buraya gelsinler." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.