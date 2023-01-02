Kusursuz Kafe'nin özel çalışanları mesaiye dans ve sporla zinde başlıyor

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DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de Kusursuz Kafe'de çalışan 15 engelli, "Hareket Var Kusur Yok" projesi kapsamında haftanın belirli günlerinde mesaiye dans ederek ve spor yaparak zinde başlıyor.

Düzce Belediyesince engelli bireylerin toplumsal hayata uyumu için 8 yıl önce Kent Park'ta hizmete açılan Kusursuz Kafe'nin çalışanlarının iş motivasyonunun artırılması amacıyla "Hareket Var Kusur Yok" projesi başlatıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama kapsamında haftanın 3 günü kafeye gelen eğitmenler, 15 engelliyle müzik eşliğinde dans ediyor ve onlara egzersiz yaptırıyor.

Proje sayesinde mesaiye zinde başlayan engellilere, zaman zaman müşteriler de eşlik ediyor.

- "Herkese motivasyon ve güzel enerji olsun"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Antrenörü Kerime Karataş, AA muhabirine, amaçlarının personelin motivasyonunu artırmak olduğunu söyledi.

Müşterilerin de katılabileceği bir etkinlik yapmak istediklerini anlatan Karataş, "Herkese motivasyon ve güzel enerji olsun, amacımız buydu. Müzik ruhun gıdasıdır. İnsana pozitif enerji yükler, kendisinde rahatlama hissettirir. Gayet seviyorlar, mutlular. Katılımları da çok iyi, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Farklı farklı yerlerden de hala çağrılmaya devam ediyoruz." dedi.

- "Spor, müzik ve etkinlikler alanında hayata dahil olmalılar"

Eğitmen Senem Verep de 15 dezavantajlı bireyle kafeyi işlettiklerini belirterek, "Kusursuzlar zaten, kusursuz şekilde çalışıp hayata dahil olmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Engellilerin haftanın belirli günlerinde sabah sporu ve zumba yaptığını dile getiren Verep, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda müşterilere de enerji katıyorlar. Güne ne kadar çok enerjiyle başlarsak öyle devam ediyor. Biz herkese açığız. Herkes gelsin, hep beraber eğlenerek güne başlayalım. Çocuklar sadece çalışarak evlerine ekmek götürmüyorlar; spor, müzik ve etkinlikler alanında hayata dahil olmalılar. Belediyemizin kurumları buna zaten çok duyarlı. Bize bu projeyle geldiler, severek, isteyerek hatta her gün olmasını isteyerek kabul ettik. İnşallah devamı da sıklıkla gelecek."

Engelli Oğuzhan Sarıbaş da sporu sağlık için yaptığını kaydetti.

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