Düzce'de şehit Piyade Uzman Çavuş Bazna'nın ailesine şehadet belgesi verildi

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine şehadet belgesini teslim etti.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nda şehitlik mertebesine ulaşan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine, Valimiz Sayın Cevdet Atay tarafından şehadet belgesi takdim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Aileye başsağlığı dileklerinde bulunan Atay'a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk de eşlik etti.

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