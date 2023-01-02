Akçakoca'da üniversite öğrencilerinden yaşlılara yeni yıl ziyareti

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DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Akçakoca Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Akçakoca Yaşlılar Konukevi'ni ziyaret etti.

Yeni yıl dolayısıyla yaşlılarla bir araya gelen üniversite öğrencileri, şarkı ve türkü seslendirerek hep birlikte eğlendi.



Konukevi sakinleriyle dans eden öğrenciler, yaşlıların yeni yılını kutladı.

Ney dinletisi de sunan öğrenciler, yaşlılarla birlikte olmanın çok güzel duygu olduğunu belirterek, daha sık ziyaret yapacaklarını söyledi.

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