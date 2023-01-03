Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis etkili oluyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren otoyolun Düzce kesiminde bulunan Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde yoğun sis etkili oldu.

Sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü güzergahta yavaş ve dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Kent merkezinde de sis etkisini gösteriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.