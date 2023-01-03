Düzce'de "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi hedefine ulaştı

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DÜZCE (AA) - CEM ALİ KUŞ - Düzce'de "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında meslek lisesi öğrencileri tarafından atık malzemeler de kullanılarak yapılan raf, dolap ve okuma masalarıyla okullarda kütüphane oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde Düzce'de kütüphanesi bulunmayan 49 okul için çalışma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda meslek lisesi öğrencileri, kitap rafı, dolap ve okuma masaları üretti.

Atık malzemelerin de değerlendirildiği çalışma kapsamında hazırlanan ürünler okullara yerleştirildi. Öğrenciler, mobilyaların kurulum ve montaj işlemlerini de kendileri yaptı.

- "Proje, öğrencilerimizin bilgi üreten bireyler olmaları için önemli"

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özgüngör, AA muhabirine, meslek lisesi öğrencilerinin projede büyük payı olduğunu belirterek, "Bu, öğrencilerimizin okuma kültürü kazanmalarını temin etmek ve bu şekilde bilgi üreten, sorgulayan, analitik düşünen, hayata hazır hale gelen bireyler olmaları için Bakanlığımızın geliştirdiği önemli projelerden bir tanesi." diye konuştu.

Kentte 17 okulun kütüphanesinin atık malzemelerden yapıldığını aktaran Özgüngör, "32 kütüphanemiz ise Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı tarafından hazır hale getirildi. 49 kütüphanemizde kurulumu tamamlayarak projemizi tamamlamış olduk." dedi.

- "Atık malzemeleri kütüphane yapımı veya farklı alanlarda kullanıyoruz"

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Öğretmeni Arif Dağcı da kütüphanelerin kullanıldığını görmenin mutluluk verdiğini dile getirdi.

Çalışmaların öğrenciler, öğretmenler ve teknisyenlerce yapıldığını aktaran Dağcı, "Atık malzemelerden kütüphane çalışması da yapıyoruz. Hatta bir kütüphaneyi yaptık. Diğer kütüphaneyi de kendi okulumuza yaptık. Şu anda öğrencilerimiz kullanıyor. Bu şekilde işe yaradığını gördüğümüz zaman biz de mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Okullardaki atık malzemeleri toplayarak geri kazandıklarını vurgulayan Dağcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"İster istemez okullarımızdan birçok atık malzeme çıkıyor. En başında kullanılamayan ders sıraları var. Sıraları alıyoruz ve parçalara ayırıp elden geçiriyoruz. Daha sonra bu malzemeleri kütüphane yapımında veya farklı alanlarda kullanıyoruz. Dresuar tarzı şeyler de yapmayı düşünüyoruz."

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