Düzce'deki selde zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı'nın onarımı tamamlandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de geçen yıl haziran ayında yaşanan selde zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı'nın onarımı tamamlanarak ziyarete açıldı.

Beyköy beldesindeki tabiat anıtında 30 Haziran'daki selde hasar gören yürüyüş yolları, seyir terasları ve köprülerin onarılması için başlatılan çalışmalar sona erdi.

Tedbir amaçlı kapatılan anıt, şelale ve çevresindeki yürüyüş yolları ile çevre düzenlemeleri tamamlanarak tekrar turizme açıldı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde sel felaketi nedeniyle zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı alanındaki çalışmalar tamamlanarak tekrar vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.





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