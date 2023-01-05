Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE/BOLU (AA) - Bolu Dağı ve Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Otoyolun Düzce kesimi Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri, takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.