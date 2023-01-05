Kuantum noktalar kullanılarak ucuza daha kaliteli teknolojik aletler üretilebilecek

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DÜZCE (AA) - Düzce ve Erzurum Teknik üniversitelerince hazırlanan TÜBİTAK destekli projenin, kuantum noktalar (QD) kullanılarak ucuz maliyetle daha kaliteli ve kullanışlı teknolojik aletler üretilmesine olanak sağlaması bekleniyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzce Üniversitesi (DÜ) yürütücülüğünde Erzurum Teknik Üniversitesi ortaklığında hazırlanan TÜBİTAK ARDEB 1001 projesiyle "Esnek, Grafen Elektrot Tabanlı, Tamamen İnorganik, Kuantum Nokta Işık Yayan Diyot Tasarımı" çalışması yapılacak.

Yürütücülüğünü DÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Elibol'un yaptığı projenin, QD kullanılarak ucuz maliyetle daha kaliteli ve kullanışlı teknolojik aletler üretilmesine olanak sağlaması bekleniyor.

Elibol, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kuantum noktalar, benzersiz elektrik ve optik özelliklere sahip yarı iletkenlerdir. Öyle ki boyutlarına bağlı olarak enerji bant aralıklarının ayarlanabilir olması, çoklu eksiton üretebilmeleri, ucuz maliyetli üretim aşamaları yüksek stabilite özellikleri QD'leri ilgi çekici hale getirmektedir. Sahip oldukları bu avantajlar QD'lerin başlıca güneş enerjisi, ışık yayan diyot (LED), biosensör, biyolojik görüntüleme gibi birçok alanda kullanımını yaygınlaştırmaktadır. QD'lerin benzersiz özellikleri onları LED uygulamaları için de aranan materyallerden biri haline getirmiştir."

Kuantum noktaların kullanımıyla geleceğin dünyasında giyilebilir cihazların, artırılmış gerçeklik teknolojisinin ve akıllı ev sistemlerinin yaygınlaşacağının altını çizen Doç. Dr. Elibol, "Bu bağlamda gelecekteki gösterim için esneklik, şeffaflık ve uyumluluk konusunda daha katı gereksinimler ortaya konulmuştur." ifadesini kullandı.

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