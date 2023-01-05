Düzce'de engelliyi dilendiren kişi yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de il dışından getirdiği engelliyi dilendiren kişi yakalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caddesi'nde denetim gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, H.N'nin yürüme engelini kullanıp vatandaşlardan para talebinde bulunduğunu tespit etti.
Bir süre dilenen şahsı takip eden ekipler, polis eşliğinde dilenciyi yakaladı.
İfade doğrultusunda dilenciyi Düzce'ye getiren H.A'nın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, söz konusu kişiyi caddede yakaladı.
İşlemlerin ardından zabıta merkezine getirilen 2 kişinin üzerindeki 530 liraya el konuldu. Şahıslara idari para cezası uygulandı.