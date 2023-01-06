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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de sahipsiz köpek ölümlerine inceleme

AA

Düzce'de sahipsiz köpek ölümlerine inceleme

DÜZCE (AA) - Düzce'de boş arazide bulunan 9 sahipsiz köpeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzce Hayvanları Koruma Derneğine gelen ölü köpek ihbarını değerlendiren dernek başkanı Dursun Altıntaş, Beyköy Belediyesi Hacıahmetler köyü Çalılık mevkisine gitti.

Burada 9 sahipsiz ölü köpekle karşılaşan Altıntaş, durumu İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler incelemelerde bulunurken, köpeklerden birinin, ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Pendik'teki otopsi merkezine gönderilmesi kararlaştırıldı.

Dernek başkanı Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, ihbar üzerine gittikleri bölgede 9 köpeğin "kasten ve zalimce" öldürüldüğünü fark ettiklerini belirtti.

Durumu bildirmeleri üzerine harekete geçen ekiplere teşekkür eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda konuyu savcılığa bildirerek sürece yasal olarak müdahil olduk. Yaptığımız ilk incelemelere göre, bir köpeğin eski tarihli, kalan 8 köpeğin ise yakın tarihli olacak şekilde aynı zamanda öldürüldüğü konusunda mutabık olduk. Derneğin yönlendirmesi ve savcılığın kararıyla ölü köpeklerden birinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınıp ölüm nedeninin anlaşılması için İstanbul Pendik'teki otopsi merkezine gönderilmesi kararı alındı. Bu eylemin önceden planlanarak, organize bir şekilde yapıldığını düşünüyoruz."

Altıntaş, toplumun vicdanını yaralayan bu olayın bir an önce aydınlatılarak faillerinin yakalanmasını ve hesap vermesini istediklerini vurgulayarak, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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