Gölyaka'da mahalle olmak için referanduma giden köylerin statüsü değişmedi

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 2 köyün mahalle statüsüne kavuşması için yapılan halk oylamasında yerleşim yerlerinin statüsü değişmedi.

İki hafta önce ilçeye bağlı İçmeler ve Yazlık köylerinin sakinleri, oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilen halk oylamasında 580 seçmenin bulunduğu İçmeler köyünde 270 "evet", 161 "hayır" oyu çıktı, 6 oy geçersiz sayıldı, 266 seçmenli Yazlık köyünde ise 132 "evet", 80 "hayır" oyu kullanıldı, 2 oy geçersiz çıktı.

Yüksek Seçim Kurulunca yapılan değerlendirmede, köylerin mahalle statüsüne geçmesi için toplam seçmen sayısının yüzde 51'inin "evet" oyu vermesi gerektiği bu sonuçlara göre de her iki köyün de statüsünün değişmediği öğrenildi.





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