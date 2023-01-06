Düzce'de devrilen çimento yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de çimento yüklü tankerin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Volkan T. idaresindeki 29 AD 417 plakalı çimento yüklü silobas tankeri, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Çakırlar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.