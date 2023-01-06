Düzce'de selin ardından zarar gören su hattı yenileniyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de geçen yıl 7 Temmuz'da yaşanan selin ardından zarar gören içme suyu ana hattının yenileme çalışmaları başladı.

Selde zarar gören regülatöre ek olarak hazırlanan yeni su alma regülatörünün, şehrin 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak kapasitesi bulunacak.

Yaz aylarında tamamlanması planlanan çalışma kapsamında, hatlara bağlı toplam 5 bin 650 metre çelik boru isale hattı, terfi istasyonu ve 1000 metreküp kapasiteli su deposu inşa edilecek.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, Beyköy beldesindeki yeni regülatör ve depo alanının temel atma töreninde, yapımına başlanan hattın kalıcı bir yatırım olduğunu belirterek, "Bunu projelendirirken Düzce nüfusunun her yıl yüzde 2 arttığını, önümüzdeki 35-40 yıl boyunca bu artışı hesaba kattık ve içme suyu ihtiyacımızı ona göre planladık." dedi.

Törene, Düzce Valisi Cevdet Atay, DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.