Düzce'de 250 "can dost" geçici bakım evinden yeni sahiplerine kavuştu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde misafir edilerek, bakım ve tedavi ve hizmeti verilen "can dostlar", sıcak yuvaya kavuşma imkanı buluyor.

Belediye tarafından yaklaşık 4,5 yıl önce kente 25 kilometre uzaklıktaki Kurtsuyu mevkisinde 16 bin metrekare alana kurulu olan ve bünyesinde ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, geçici bakımevi ve oyun alanı bulunan merkez, sahipsiz hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

Hayvanların, yaşamlarını doğal ortamlarına yakın sürdürebilmeleri için 5 bin metrekarelik açık alan oluşturulan merkezin sakinlerine sevgiyle bakılıyor. Merkezde görevli 3 veteriner, 3 tekniker ve 25 personel hayvanlarla yakından ilgileniyor.

Sağlığı yerinde olmayan hayvanların tedavi edilerek iyileştirildiği, kısırlaştırma işlemlerinin de yapıldığı merkezde bir süre misafir edilen hayvanlar, rehabilitasyon sürecinin ardından sağlıklı şekilde doğal ortamlarına bırakılırken, bir kısmı da talep üzerine sahiplendiriliyor.

Merkezde, geçen yıl 8 binin üzerinde hayvanın bakım ve tedavisi yapılırken 250 can dost da yeni yuvasına kavuştu.

- "Hayvanların şartlarını daha da iyileştirmeyi planlıyoruz"

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Samet Gümüş, AA muhabirine, hasta, sakat, yaralı ve saldırgan sahipsiz hayvanlara bakım, teravi ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini söyledi.

Gümüş, merkezin tam donanımlı faaliyet gösterdiğini anlatarak, "Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve kapsamlı rehabilitasyon merkezidir burası." dedi.

Merkezde geçen yıl veteriner hekim ve personel sayısının artırıldığını, yeni teçhizatlar alındığını aktaran Gümüş, şu bilgileri paylaştı:

"Yaklaşık 3 bin 600 hayvanımıza genel tedavi, 2 bin 500 hayvana parazit tedavisi ve 2 bin 500 hayvanımıza da kuduz tedavisi yaparak genel tedavilerine katkı sağladık. 250 hayvanımızı sahiplendirdik. Yıl içinde 45 ton kuru mama satın alımı yaparak bunları hayvanlarımızın beslenmesinde kullandık. Dijital röntgen cihazı, kan sayım cihazı ve genel bakım cihazları aldık. Bu yıl bunları kullanarak ve yeni cihaz alımları yaparak burada hayvanların şartlarını daha da iyileştirmeyi planlıyoruz. Geçen yıl açık bakım alanımızın bütün eksiklerini tamamladık ve bakıma başladık."

Gümüş, merkezde, sahipsiz hayvanlara yaşamlarını doğal ortamlarına yakın sürdürme imkanı sunulduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.