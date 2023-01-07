Yığılca Orman İşletme Şefliğine iş makinası desteği

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DÜZCE (AA) - Yığılca Orman İşletme Müdürlüğüne yeni greyder teslim edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü önünde düzenlenen teslim törenine, Yığılca Orman işletme Müdürü Sefer Tüce, İşletme Müdür Yarımcısı Serhat Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Dursun Albayrak, MHP İlçe Başkanı Hasan Daşsın, İl Genel Meclisi üyesi Ramazan Muhterem Baltacı, kooperatif başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, kurban kesiminin ardından dua edildi.



Orman köyleri ve orman yollarının bakımında büyük rol oynayacak iş makinesiyle bu yıl mevcut stabil yolların genişletilmesi, orman yollarının temizlenerek daha kullanılır hale getirilmesi hedefleniyor.



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