Düzce Üniversitesi öğretim üyesi orman ürünleri için proje geliştirdi

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DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayati Zengin'in orman ürünleri için geliştirdiği TÜBİTAK 1001 projesi, desteklenme başarısı gösterdi.

"Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Sarıçam Meşcereleri İçin Mobil Lidar Tarama Teknolojisi Kullanılarak Ürün Çeşitleri Miktarının Belirlenmesi ve Optimum Boylama Modeli Geliştirilmesi" başlıklı projeyle ilgili bilgiler paylaşan Zengin, bir ağacın veya ağaçların oluşturduğu meşcerelerin odun üretim değerinin, bunlardan elde edilecek tomruk, direk, sanayi odunu gibi ürün çeşitlerinin miktarına bağlı olduğunu belirtti.



Zengin, ürün çeşitlerinin miktarının ya ağaçlar kesildikten sonra belirlendiğini ya da daha önce yapılmış araştırmalarla ortaya koyulacak yardımcı tablo veya denklemlerle tahmin edilebildiğini kaydetti.

Bu araştırmalarda en büyük sorunu, ağaçları kesmeden ağacın üst kısmındaki çaplarının sağlıklı bir şekilde ortaya konulamaması şeklinde tanımlayan Zengin, "Bu projenin öncelikli amacı; ağaçları kesmeden, elde edilecek ürün çeşitleri miktarının tahmine yarayışlı bir yaklaşım ortaya koymaktır. Bu amaçla yapılacak çalışma, Mobil Lidar Tarama teknolojisinden faydalanarak ülkemizde odun üretiminin en yoğun olduğu orman alanlarından biri olan ve Düzce ilindeki orman alanlarını da kapsayan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde en fazla yayılış gösteren ağaç türlerinden sarıçam ormanlarında yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

Mevcut projenin en önemli özgün değerini, ağaç kesmeye gerek kalmadan, ağaçların değişik yüksekliklerdeki gövde çaplarının, mobil lidar aletile ölçülmesinin sağlanarak ürün çeşitleriyle ilgili bilgilerin temin edilebilecek olması şeklinde açıklayan Zengin, "Bu aletlerin orman envanterinde kullanım olanaklarına ilişkin çalışmalar yapılmakla birlikte ürün çeşitleri tahminine yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Diğer taraftan kesilen ağaç gövdeleri bölümlere ayrılırken, nerelerden kesim yapılırsa en uygun gelir elde edilebileceğine yönelik bir optimal boylama modelinin geliştirilmesinin hedeflenmesi de yine projenin önemli bir özgün değeridir." açıklamasında bulundu.

Zengin, proje ekibinin, projedeki değişik iş paketlerini gerçekleştirecek şekilde "Orman Amenajmanı ve Hasılatı", "Uzaktan Algılama", "Modelleme ve Optimizasyon" konularında uzman araştırmacılardan oluştuğunu aktararak," Orman Genel Müdürlüğü proje sonuçlarını uygulayarak ormanlardan daha verimli ve optimal faydalanma, hacim olarak elde edeceği odun miktarının ürün çeşitlerine dağılımını öngörebilme ve yapacağı dikili satış işlemlerinde alıcı ve satıcı açısından güvenilir değerleri tespit imkanına kavuşabilir. Bunun yanında yüksek maliyetli ağaç serveti envanterinde gelişen teknoloji ile masrafları azaltabilme yönünde kurumsal kapasitesini geliştirme yönünde kendini geliştirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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