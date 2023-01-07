Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde sis etkili oluyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde sis etkisini gösteriyor.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti'nde, sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Göl çevresi ve Gölyaka Ovası'ndan dağların yamacına doğru sis tabakasıyla kaplandı.



Yerli ve yabancı ziyaretçiler, sisin farklı bir güzellik kattığı Efteni Gölü Kuş Cenneti'ni fotoğrafladı.

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