Düzce'de palamut festivalinde 30 ton balık tüketildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde üçüncüsü düzenlenen palamut festivalinde 30 ton balık dağıtıldı.

Akçakoca Belediyesince Çuhallı Çarşısı'nda gerçekleştirilen festivale çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi gösterildi.

Palamutlar, 400 metre uzunluğundaki ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, gazetecilere, 30 bin palamut pişirdiklerini söyledi.

Yoğun ilgiden memnun kaldığını belirten Yanmaz, "Türkiye'nin her bölgesinden gelen misafirlere teşekkür ediyorum." dedi.

Balık ikramının ardından sanatçı Resul Dindar sahne aldı. Meydanda toplanan kalabalık, Dindar'ın söylediği şarkılarla eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.