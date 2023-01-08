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Düzce'de denizde rahatsızlanan balıkçı sahil güvenlik botuyla kurtarıldı

AA

Düzce'de denizde rahatsızlanan balıkçı sahil güvenlik botuyla kurtarıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde balık tuttuğu sırada rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik botuyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Gırgır teknesiyle denizde balık tutan Lütfü Çil, nefes darlığı çekerek fenalaştı. Durumu fark eden çevredekiler yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Çil'i bot yardımıyla limana getirdi.

Burada bekleyen ambulansa taşınan balıkçı, kaldırıldığı Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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