Düzce'de denizde rahatsızlanan balıkçı sahil güvenlik botuyla kurtarıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde balık tuttuğu sırada rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik botuyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Gırgır teknesiyle denizde balık tutan Lütfü Çil, nefes darlığı çekerek fenalaştı. Durumu fark eden çevredekiler yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Çil'i bot yardımıyla limana getirdi.

Burada bekleyen ambulansa taşınan balıkçı, kaldırıldığı Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.