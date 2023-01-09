Düzce'de görme engelliler etkinlikte gönüllerince eğlendi

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Engelli bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte, görme engelli derneklerin katılımıyla pasta kesildi, yemek yendi.
Oyun havası eşliğinde dans eden görme engelliler, gönüllerince eğlendi.
Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, AA muhabirine, haftanın anlam ve önemini artırmak amacıyla program yaptıklarını belirterek, "Beyaz baston hediye ettik, yemek ikramımız oldu. Güzel bir gün oldu. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz." dedi.
Gölyaka Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı İsmail Kardüz ise beyaz bastonun hayatlarında çok önemli yere sahip olduğunu belirterek, görme engellilerin simgesi ve yol arkadaşı olduğunu kaydetti.
Program sonunda görme engellilere baston hediye edildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.