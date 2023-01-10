Düzce'de çocukların bilişsel ve dilsel gelişimi masallarla geliştirilecek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de masalların eğitimsel ve kültürel işlevi konusunda farkındalık geliştirerek çocukların bilişsel ve dilsel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla "Evvel Zaman İzinde" projesi hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında okullarda "masal odaları" kurulduğu belirtildi.

Projenin, son yıllarda özellikle üzerinde durulan kök değerlerin öğrencilere kazandırılmasında masalların önemli rol oynadığı gözlemlenerek başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Eğlenceli ve öğretici proje etkinlikleri yoluyla öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken masallarımızla ilgili farkındalık geliştirilmeye çalışılmaktadır. 'Evvel Zaman İzinde' masal projesiyle kültürel mirasımızın önemli bir öğesi olan masallarımızı öğrencilerimize tanıtmayı hedefledik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, projeyle masal anlatma etkinlikleriyle çocuklara sahip oldukları hakları öğretmenin, vatandaşlık bilinci kazandırmanın, ahlak kurallarını öğretmenin, sosyal iletişim becerilerini geliştirmenin, teknoloji bağımlılığını azaltmanın, hayal gücünün gelişimini desteklemenin amaçlandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.