10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atay, mesajında, basın mensuplarının, kamuoyunun doğru bilgilendirmesinde önemli rol üstlendiğini belirterek, "Değerli basın çalışanlarımızın ve gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Özlü de basın mensuplarının mesleklerini özveriyle yaptığını vurgulayarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



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