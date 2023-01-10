Düzce'de zihinsel engelli öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan öğrencilerin yaptığı ürünler sergide izlenime sunuldu.

Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin el beceresi kazanarak okul bünyesinde el sanatları, giyim, mobilya ve iç tasarım, seramik, büro yönetimi, inşaat teknolojileri gibi alanlarda ortaya çıkardığı ürünlerle sergi açıldı.



Aileler ve sergiyi ziyaret eden vatandaşların isteği üzerine satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, okulu iyileştirme ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla kullanılacak.



Sergiyi ziyaret edenler, ürünleri dikkatle inceledi.



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