Düzce Valisi Atay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Atay, spor, haber ve çevre-yaşam kategorilerinde beğendiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Vali Atay, sporda Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", haberde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" ve çevre-yaşamda Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" adlı fotoğrafını oyladı.



Fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu dile getiren Atay, şunları kaydetti:



"Hepsinde figür var, hiçbir fotoğraf yapmacık değil. Bu yıl yarışmanın yanında verilen oylar neticesinde fidan dikilmesi de çok anlamlı. Çevre alanında İsrail ablukasındaki Gazze şehrinde bayram namazında çekilen kız çocuğumuzun masum halini içeren fotoğrafı beğendim. Fotoğrafları seçmekte oldukça zorlandık. Spor alanında masa tenisi oynayan kızımızın fotoğrafı beni çok etkiledi. Haber alanında ise bizleri etkileyen Bartın'daki maden faciasında işçi kardeşlerimizin durumu beni etkiledi. Allah bir daha da öyle bir kaza göstermesin."

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