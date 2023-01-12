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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devletten aldığı engelli aylığından vazgeçti bir fabrikada santral görevlisi oldu

AA

Devletten aldığı engelli aylığından vazgeçti bir fabrikada santral görevlisi oldu

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de 12 yıl boyunca devletin bağladığı engelli aylığından feragat eden 32 yaşındaki Ramazan Kabaca, 6 ay önce bir fabrikada santral görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden Kabaca, hayata küsmedi.

Lise eğitimine açıktan devam eden Kabaca, bir süre serbest meslek sahibi babasına yardımcı oldu.

Kabaca, kendisine 2011 yılında bağlanan engelli maaşından, başkalarının daha çok ihtiyacı olabileği düşüncesiyle yazılı dilekçeyle beyanda bulunarak feragat etti.

Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Kabaca, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğince açılan santral operatörlüğü kursuna katıldı.

Sertifikasını alan Kabaca, tanıştığı iş insanının teklifi üzerine 6 ay önce çelik boru fabrikasında santral görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Yeni evli Kabaca, azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini toplarken engelli bireylere de örnek oluyor.

- "Engelli bireyler kendilerini eve kapatmasın"

Ramazan Kabaca, AA muhabirine, engeline rağmen toplumsal hayata katılmak ve çalışmak istediğini söyledi.

Kabaca, santral operatörlüğü kursuna katıldıktan sonra bir fabrikada bu görevde çalışmaya başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada telefonlara bakıyorum. Çalıştığım iş yerime katkım olsun istiyorum. Diğer engelli arkadaşlar da evde, bir yerde bağlı kalmasınlar. Kendilerini dışarıya atsınlar. O psikolojiyi üzerlerinden atsınlar. Kimse bir şeyi yapamaz veya aşamaz diye bir şey yoktur. Ben istedikten sonra elimden gelen her şeyi yapıyorum. Mücadele ediyor ve başarıyorum. Şükürler olsun bugünlere, bu yere gelebildim."

Devletin her zaman kendisine destek olduğunu, 12 yıl önce bağlanan engelli aylığından feragat ettiğini dile getiren Kabaca, "Bu maaşı küçümsediğim için değil, belki benden daha kötüleri vardır, onlar faydalansın diye düşünerek almadım. Ben telefonlara bakabiliyorum, sezgilerim kuvvetli. Burada bütün numaraları ezbere biliyorum. Benden daha kötüleri vardır ve benim bıraktığım maaşı onlar alabilir, onlar faydalanır düşüncesiyle almadım." diye konuştu.

Kabaca, kendisine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

- "Engelli bireylere işletmelerde yer açmamız lazım"

Fabrikanın genel müdürü Kamil Kesikbaş, Ramazan Kabaca'nın çalışma isteğinden etkilenerek kendisine bir kapı açtıklarını belirtti.

Kabaca'nın işini severek yaptığını aktaran Kesikbaş, "Öğrenmeye çok açık. Amacımız zaten bu olmalı. Engelli arkadaşlara mümkün olduğunca işletmelerde yer açmamız lazım. Bu durumdan mutlu oluyorlar. Kendilerine özgüvenleri artıyor. Biz böyle bir organizasyonun içinde olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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