AK Parti Düzce İl Başkanı Keskin, görevinden istifa etti

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DÜZCE (AA) - AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, bu yıl yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevini bıraktığını açıkladı.

Keskin, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 2001 yılında kurucusu olduğu AK Parti'de 6 yıl Merkez İlçe Başkanlığı ve son 4 yıl İl Başkanlığı görevini arkadaşlarıyla tamamlamaya çalıştığını söyledi.



AK Parti teşkilatı olarak hep birlikte ilk günden itibaren millete hizmetkar olma, Cumhurbaşkanına layık teşkilat olma yolunda gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:



"Genel merkezimizde dün istifamızı sunduk. Allah nasip ederse değerli Düzceliler uygun görürse milletvekili olarak devam edeceğiz. Devam edip etmemek veya bir yerde olup olmamak gerçekten AK Parti teşkilatçılığı açısından hiç önemli değil. Önemli olan bu davada ister içerde veya dışarda olun hizmet etmektir.



Nice köylerinde ve yurtlarında bizlerden daha da iyi çalışan kahramanlar var. Bizler bu makamlara layık olmaya çalıştık. Aile kurumu, ağabey kardeş gibi birbirimizi tanıdık, zaman içerisinde iyi ilişkiler kurduk. Diğer partilerde olmayan bir aile bağı var. Dolayısıyla kimler aday olup yönetici olacaksa, Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnanıyorum ki Düzce Sayın Cumhurbaşkanımıza hatırı sayılır destek verecek."



Keskin, 2018 seçimlerinde her 4 kişiden 3'ünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği bir kentte yaşadıklarına işaret ederek, "İnanıyorum ki 2018'den daha çok oy alacağız. 2018'den daha çok milletvekilliğinde oy alacağız. Buna canı gönülden inanıyorum. Düzce olarak rekorlar kıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında Düzce dimdik durarak 'İşte budur.' diyecek."

Toplantıya, MHP ve AK Parti'li ilçe belediye başkanları ile ilçe başkanları da katıldı.

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